Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Эрдоган в преддверии переговоров о вступлении Швеции в НАТО отказал Стокгольму в доверии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии очередных переговоров по теме вступления Швеции в НАТО усомнился в том, что Стокгольму можно доверять, так как шведские власти, по его словам, все еще не решили проблему терроризма.

"Как можно доверять стране, на улицах которой свободно разгуливают и действуют террористы? Какой вклад в миссию альянса может внести государство, не дистанцирующееся от террористических организаций?" - заявил Эрдоган, говоря о Швеции во время обращения к выпускникам Университета национальной обороны Турции. Слова турецкого президента приводит в пятницу агентство "Анадолу".

В миреГлава МИД Турции усомнился в целесообразности присоединения Швеции к НАТОЧитать подробнее

Президент вновь обратил внимание на то, что Анкара ожидает от Стокгольма выполнение взятых на себя обязательств по борьбе с терроризмом.

Эрдоган отметил, что Турция является одной из стран, вносящих наибольший вклад в миссии НАТО. Он также добавил, что его страна всегда поддерживала расширение альянса.

В понедельник планируется встреча между Эрдоганом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном по вопросу присоединения скандинавской страны к альянсу.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила ряд условий, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Турция Швеция НАТО Реджеп Тайип Эрдоган
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура Таджикистана сообщила о гибели похищенного ранее зампреда "Ориёнбанка"

Число рабочих мест в США в июне выросло слабее прогнозов

Число рабочих мест в США в июне выросло слабее прогнозов

Демократы конгресса США представят поправку о запрете поставок кассетных боеприпасов Киеву

Что случилось этой ночью: пятница, 7 июля

Расследование дела о найденном в Белом доме кокаине завершится к началу следующей недели

SpaceX в пятницу запустит на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

SpaceX в пятницу запустит на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Российские военные обвинили коалицию США в нарушении протоколов деконфликтации в Сирии

Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений

Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений

Компания-владелец затонувшего аппарата "Титан" приостановила все операции

Компания-владелец затонувшего аппарата "Титан" приостановила все операции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });