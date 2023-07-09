Эрдоган и Байден обсудили вопрос членства Швеции в НАТО

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье обсудил по телефону с американским коллегой Джо Байденом тему присоединения Швеции к НАТО, вступления Анкары в ЕС, а также поставки истребителей F-16, сообщает "Анадолу".

"Эрдоган и Байден обсудили по телефону заявку Швеции на членство в НАТО, поставки F-16 Турции, процесс вступления Анкары в ЕС", - информирует агентство.

Турецкий президент заявил Байдену, что "Швеция приняла правильные меры, утвердив антитеррористические поправки, но они были сведены на нет вопиющими демонстрациями сторонников PKK (Рабочей партии Курдистана - ИФ)".

Отмечается, что лидеры договорились провести двустороннюю встречу на полях саммита НАТО с целью обсудить двусторонние отношения и региональные вопросы. Саммит пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

В настоящее время вступление Швеции в НАТО не ратифицировали только две страны: Турция и Венгрия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее на этой неделе заявил, что постарается до саммита НАТО устранить на политическом уровне остающиеся препятствия на пути Швеции в альянс.

Турция уже много лет претендует на вступление в ЕС. Однако де-факто продвижения по этому вопросу нет.