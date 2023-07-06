Российские военные обвинили коалицию США в нарушении протоколов деконфликтации в Сирии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Военные РФ обвинили возглавляемую США коалицию в нарушении границ района в Сирии, закрытого для полетов из-за российско-сирийских авиационных учений.

"Продолжаются систематические нарушения протоколов деконфликтации, связанные с полетами беспилотных летательных аппаратов так называемой "Международной антитеррористической коалиции", - заявил в четверг заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов.

"В течение суток зафиксировано девять нарушений. Все - в районе, закрытом для воздушных полетов в связи с проведением на севере Сирии совместного российско-сирийского учения", - сказал он.

"Особую обеспокоенность вызывают зафиксированные пилотами ВКС России во время отработки вопросов учения факты воздействия радиоэлектронными системами наведения американских БПЛА, которые приводят к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны российских самолетов", - сказал Гуринов.

Ранее военные РФ сообщили, что 5 июля в Сирии начались шестидневные российско-сирийские авиационные учения. По их словам, в ходе маневров запланирована отработка совместных действий авиации, сил противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при отражении ударов средств воздушного нападения.

6 июля Минобороны РФ сообщило, что на этих учениях Воздушно-космические силы России и ВВС САР отрабатывают вопросы контроля воздушного пространства Сирии. "Проводится проверка эффективности системы противовоздушной обороны российской группировки войск (сил)", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Между тем Центральное командование США заявило, что российские истребители в Сирии применили небезопасные маневры в отношении американских беспилотников, сообщил телеканал CNN.

Как следует из сообщения, в среду утром тремя российскими истребителями были "перехвачены" три беспилотника MQ-9 Reaper ВВС США на северо-востоке Сирии .

Командующий военно-воздушными силами Центрального командования (CENTCOM) США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич заявил, что российские самолеты сбросили несколько парашютных сигнальных ракет перед беспилотниками, а "один российский пилот расположил свой самолет перед MQ-9 и включил форсажную камеру, тем самым снизив способность оператора безопасно управлять беспилотником".

Американский генерал назвал маневр российских истребителей "небезопасным и непрофессиональным".

Беспилотники США искали в Сирии объекты "ИГИЛ" (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии, сообщил телеканал со ссылкой на американских чиновников.