Байден высказался против принятия Украины в НАТО до завершения украинского конфликта

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил CNN, что вступление Украины в НАТО является преждевременным и не может быть реализовано до завершения конфликта с Россией.

"Я не думаю, что в НАТО есть единодушие по поводу того, принимать или не принимать Украину в семью НАТО сейчас, в разгар войны", - сказал Байден в интервью телеканалу.

Он мотивировал это тем, что вступление Украины в НАТО до завершения конфликта будет означать, что "мы все на войне, что мы находимся в состоянии войны с Россией".

Байден пояснил, что США "полны решимости отстаивать каждый дюйм территории НАТО".

Согласно статье 5 учредительного договора НАТО, нападение на одного члена является нападением на все 30 стран-членов.

Президент также подтвердил, что США и их союзники по Североатлантическому альянсу продолжат предоставлять Киеву необходимое оружие.

Байден отправляется в воскресенье в Европу с недельной поездкой, где в том числе примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. По информации CNN, ключевыми тема для обсуждения на саммите станут украинской конфликт и стремление Киева вступить в альянс.

В то же время, как утверждает британская The Telegraph, ссылаясь на представителя США при НАТО, Джо Байден рассматривает возможность поддержки британских планов по ускорению процесса вступления Украины в состав блока.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Британия поддержит предложения, позволяющие Киеву отказаться от так называемого плана действий по членству в НАТО.

"Я думаю, позиция Великобритании была бы очень, очень благосклонной, если бы мы отошли от плана действий по членству, (...) украинцы уже продемонстрировали свою приверженность реформированию вооруженных сил в соответствии с требованиями членства в НАТО своими действиями на поле боя", - сказал Клеверли, выступая на пресс-конференции в Лондоне. Он добавил: "Я думаю, что все союзники по НАТО признают это".

Издание Politico, ссылаясь на двух американских чиновников, сообщило ранее, что Байден также приветствовал бы отмену плана действий по вступлению Украины в НАТО и обсуждал эту идею с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.