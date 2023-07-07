Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

В США заявили, что Украину не пригласят в НАТО после саммита в Вильнюсе

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Украина не получит приглашение вступить в НАТО по итогам саммита лидеров стран-союзниц альянса в Вильнюсе, но в ходе встречи будут обсуждаться действия, которые позволят Киеву в будущем присоединиться к альянсу, заявил на брифинге в Белом доме советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он назвал предстоящий саммит важной вехой для Украины на пути к членству в НАТО.

"США решительно поддерживают политику "открытых дверей", согласно которой, НАТО и Украина могут принять совместное решение о пути к ее членству, и Вильнюс станет важным этапом на этом пути", - сказал Салливан.

По его словам, пока неясно, будут ли союзники в случае с Украиной готовы отказаться от фиксированных параметров, которым страна должна соответствовать для присоединения. "Этот вопрос еще обсуждается", - сказал он.

Вильнюс Джейк Салливан НАТО США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Нидерландах распалась правящая коалиция

В Нидерландах распалась правящая коалиция

США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $800 млн

Бельгийца, угрожавшего убить премьер-министра, задержали в Норвегии

Генпрокуратура Таджикистана сообщила о гибели похищенного ранее зампреда "Ориёнбанка"

Эрдоган в преддверии переговоров о вступлении Швеции в НАТО отказал Стокгольму в доверии

Эрдоган в преддверии переговоров о вступлении Швеции в НАТО отказал Стокгольму в доверии

Число рабочих мест в США в июне выросло слабее прогнозов

Число рабочих мест в США в июне выросло слабее прогнозов

Демократы конгресса США представят поправку о запрете поставок кассетных боеприпасов Киеву

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });