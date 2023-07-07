В США заявили, что Украину не пригласят в НАТО после саммита в Вильнюсе

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Украина не получит приглашение вступить в НАТО по итогам саммита лидеров стран-союзниц альянса в Вильнюсе, но в ходе встречи будут обсуждаться действия, которые позволят Киеву в будущем присоединиться к альянсу, заявил на брифинге в Белом доме советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он назвал предстоящий саммит важной вехой для Украины на пути к членству в НАТО.

"США решительно поддерживают политику "открытых дверей", согласно которой, НАТО и Украина могут принять совместное решение о пути к ее членству, и Вильнюс станет важным этапом на этом пути", - сказал Салливан.

По его словам, пока неясно, будут ли союзники в случае с Украиной готовы отказаться от фиксированных параметров, которым страна должна соответствовать для присоединения. "Этот вопрос еще обсуждается", - сказал он.