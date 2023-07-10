Россия начала обсуждать с Турцией возвращение "азовцев" на Украину вопреки договоренностям

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россия уже начала обсуждать с Турцией передачу Украине представителей "Азова" (организация в России признана террористической и запрещена), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Что касается возвращения главарей азовцев, то да, это нарушение имевшихся договоренностей. Мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы уже и начали делать", - сказал он на брифинге.

"Очень важно, что в отличие целого ряда стран так называемого коллективного Запада, Турция сохраняет с нами диалог и, более того, поддерживает его на высоком и высшем уровне. Мы будем использовать эти каналы диалога, чтобы разъяснять нашу позицию и учитывать эту ситуацию при следующих договоренностях в различных областях", - подчеркнул он.

По его словам, решение Анкары передать азовцев Киеву не скажется на планах Москвы создать в Турции газовый хаб.

"Мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой. Они, действительно, многогранные - торгово-экономическое взаимодействие взаимовыгодное будем продолжать и особенно те аспекты торгово-экономического, такие к примеру, как упомянутый проект, который, на самом деле, затрагивает интересы очень большого количества стран и в регионе, и даже стран Европы, - сказал он - Это важно для всех, и поэтому эта работа будет продолжаться, но, безусловно, в ходе нашего диалога мы рассчитываем получить разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего и будем это принимать во внимание при следующих договоренностях".

На просьбу прокомментировать строительство на Украине завода по производству турецких беспилотников Bayraktar Песков ответил, что в Москве рассчитывают, что развитие отношений Турции с другими странами, в том числе с Украиной, не будет направлено против России.

"У Турции есть право развивать отношения с любыми странами, в том числе с Украиной. Будучи партнерами Турции, мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас", - сказал он.

"Был телефонный разговор министров иностранных дел двух стран. Есть контакты и на других уровнях. Мы имеем достаточно тесные, развитые, многогранные и взаимовыгодные отношения с Турецкой республикой. Есть определенные вопросы, по которым у нас имеются разногласия", - добавил представитель Кремля.

Командиры "Азова" оказались в Турции после того, как попали в российский плен с завода "Азовсталь" в Мариуполе, и затем российская сторона согласилась передать их Турции. На Украину их привез президент Владимир Зеленский, совершивший визит в Турцию.