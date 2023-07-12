Эрдоган заявил о планах лично обсудить с Путиным ситуацию с выдачей лидеров "Азова"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что намерен лично обсудить с президентом России ситуацию с выдачей Киеву командующих украинским нацбатом "Азов" (организация признана террористической и запрещена в РФ).

"До прошлой пятницы эти командиры "Азова" находились у нас, потом мы получили запрос, дали на него положительный ответ и передали этих шестерых командиров "Азова" назад Киеву. Россия выступила с рядом заявлений по этой теме, но ситуация вышла на позитивный путь после того, как стали известны детали", - сказал Эрдоган в среду на пресс-конференции по завершении саммита НАТО в Вильнюсе.

"Я надеюсь, что в августе у меня будет личная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Тогда мы снова обсудим эту проблему", - отметил Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия уже начала обсуждать с Турцией передачу Украине представителей запрещенного в РФ подразделения "Азов".

"Что касается возвращения главарей "азовцев", то да, это нарушение имевшихся договоренностей. Мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы уже и начали делать", - сказал Песков журналистам.

"Очень важно, что в отличие целого ряда стран так называемого коллективного Запада, Турция сохраняет с нами диалог и, более того, поддерживает его на высоком и высшем уровне. Мы будем использовать эти каналы диалога, чтобы разъяснять нашу позицию и учитывать эту ситуацию при следующих договоренностях в различных областях", - подчеркнул он.