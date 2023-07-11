Байден поприветствовал обещание Эрдогана ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что приветствует намерение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана как можно скорее направить заявку Швеции на вступление в НАТО в парламент Турции на ратификацию.

"Я приветствую заявление, сделанное сегодня вечером Турцией, Швецией и генеральным секретарем НАТО, включая намерение президента Эрдогана передать протокол о присоединении Швеции к альянсу Великому национальному собранию Турции для скорейшей ратификации", - говорится в заявлении американского президента.

Байден отметил, что "готов работать с президентом Эрдоганом и Турцией над укреплением обороны и сдерживания в евроатлантическом регионе".

"Я с нетерпением жду возможности приветствовать премьер-министра Ульфа Кристерссона и Швецию в качестве нашего тридцать второго члена НАТО", - подчеркнул он.

Согласно обнародованному графику американского президента, во вторник вечером состоится двусторонняя встреча Байдена и Эрдогана в Вильнюсе.

Байден также планирует провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Встреча Байдена с Зеленским планируется на среду, но еще пока не подтверждена окончательно", - сообщили изданию два осведомленных источника.

Белый дом в понедельник вечером опубликовал график президента на 11-13 июля, однако там не сообщается о встрече американского и украинского президентов.

Ранее в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на то, чтобы быстрее направить на голосование в турецкий парламент заявку Швеции на вступление в НАТО.

"Я рад объявить, что президент Эрдоган согласился как можно скорее направить Великому национальному собранию Турции протокол о членстве Швеции и тесно работать по вопросу ратификации протокола", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам переговоров с Эрдоганом и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.

Однако Столтенберг отметил, что не знает, когда именно парламент будет голосовать по этому вопросу.

"У меня нет точных дат (...) но президент сказал, что это сделают как можно быстрее", - пояснил генсек.