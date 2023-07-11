Турция, Швеция и НАТО приняли совместное заявление о шведско-турецком сотрудничестве

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приняли вечером в понедельник в Вильнюсе совместное заявление о продолжении шведско-турецкого сотрудничества.

Сотрудничая в рамках трехстороннего совместного механизма, созданного на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году, и также в рамках нового двустороннего пакта о безопасности, стороны будут ежегодно проводить встречи на уровне министров и формировать рабочие группы по мере необходимости, отмечается в документе.

"На первом заседании данного пакта о безопасности Швеция представит дорожную карту в качестве основы для своей дальнейшей борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях, направленную на полное выполнение всех элементов трехстороннего меморандума", - говорится в заявлении.

Швеция подтвердила, что она не будет оказывать поддержку отрядам народной самообороны (YPG) - боевому крылу курдской партии Демократический союз (PYD) и организации, именуемой FETO в Турции.

"И Швеция, и Турция согласились с тем, что сотрудничество в борьбе с терроризмом - это долгосрочные усилия, которые будут продолжаться и после вступления Швеции в НАТО. Генеральный секретарь Столтенберг также подтвердил, что НАТО категорически осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. НАТО значительно активизирует свою работу в этой области, в том числе путем учреждения (...) должности специального координатора по борьбе с терроризмом", - сообщается в документе.

Стороны также подтвердили приверженность "принципу, согласно которому не должно быть никаких ограничений, барьеров или санкций в торговле и инвестициях в области обороны между союзниками" и обязались работать над устранением препятствий.

Кроме того, Швеция и Турция договорились активизировать экономическое сотрудничество через совместный турецко-шведский комитет по экономике и торговле. И Анкара, и Стокгольм, следует из заявления, будут стремиться расширять возможности для роста двусторонней торговли и инвестиций.

"Швеция будет активно поддерживать усилия по активизации процесса вступления Турции в ЕС, включая модернизацию таможенного союза ЕС-Турция и либерализацию визового режима", - говорится в документе.

После переговоров, вылившихся в данное заявление, Столтенберг объявил, что Эрдоган дал согласие на то, чтобы быстрее направить на голосование в турецкий парламент заявку Швеции на вступление в альянс.

"Я рад объявить, что президент Эрдоган согласился как можно скорее направить Великому национальному собранию Турции протокол о членстве Швеции, и согласился тесно работать с собранием по вопросу обеспечения ратификации протокола", - сообщил Столтенберг на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам трехсторонних переговоров.

В Вильнюсе 11-12 июля состоится саммит НАТО.