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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

ЕС не стал вмешиваться в вопрос о поставках США кассетных боеприпасов Украине

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз в курсе намерения США поставить Украине кассетные боеприпасы, и считает такое решение вопросом отношений этих двух стран, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Набила Массрали.

"Это вопрос между страной, которая поставляет боеприпасы, и Украиной", - сказала Массрали в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Мы поддерживаем поставку (обычных) боеприпасов, и у нас есть крупный проект по боеприпасам для Украины, чтобы она могла защищаться", - добавила представитель Борреля.

7 июля замглавы Пентагона Колин Каль сообщил, что власти США приняли решение выделить новый пакет военной помощи Украине, который, в частности, включает кассетные боеприпасы. "Речь идет о 155-мм и 105-мм снарядах (...) Пакет также включает ракеты для систем Patriot и HIMARS", - сказал Каль.

До этого объявления генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет общей позиции по поставкам Украине кассетных боеприпасов, каждая страна-союзница сама принимает решение по этому вопросу.

ЕС США Украина
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