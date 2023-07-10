Пхеньян предупредил США, что может сбивать американские самолеты в своем воздушном пространстве

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Минобороны КНДР обвинило США в регулярном нарушении разведывательными самолетами США ее воздушного пространства и предупредило, что они могут быть сбиты, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении агентства со ссылкой на представителя министерства говорится, что американские разведывательные самолеты RC-135, U-2S и RQ-4B совершили провокационные полеты над Восточным и Желтым морями со 2 по 9 июля.

"Над Восточным морем стратегический разведывательный самолет ВВС США несколько раз нарушал воздушное пространство Корейской Народно-Демократической Республики на десятки километров", - говорится в заявлении представителя Минобороны.

Он подчеркнул: "Нет никакой гарантии, что не произойдет такой шокирующий инцидент, такой как сбитый стратегический разведывательный самолет ВВС США над Восточным морем".

Он также подверг критике планируемое размещение США атомной подводной лодки на Корейском полуострове.

"Попытка Соединенных Штатов доставить стратегическое ядерное оружие на Корейский полуостров является самым вопиющим ядерным шантажом против КНДР и соседних стран и представляет собой серьезную угрозу и вызов миру и безопасности в регионе и во всем мире", - сказал представитель министерства.

Как сообщалось, США в рамках соглашения с Южной Кореей об усилении "расширенного сдерживания" Северной Кореи обязались разместить на полуострове подводную лодку, оснащенную ядерными баллистическими ракетами.