Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Байден 9-13 июля посетит Великобританию, Финляндию, саммит НАТО в Вильнюсе

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден с 9 по 13 июля совершит турне по Европе, в рамках которого посетит Великобританию, саммит НАТО в Вильнюсе и Финляндию.

"Вначале президент Байден совершит поездку в Лондон на переговоры с королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком для дальнейшего укрепления близких отношений между нашими народами. Затем президент поедет в Литву в Вильнюс для участия в 74-м саммите НАТО с 11 по 12 июля", - говорилось в заявлении Белого дома.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу отметил, что в Лондоне Байден посетит форум, посвященный проблемам климата и чистой энергии.

Салливан также сообщил, что в Литве президент США встретится с президентом Гитанасом Науседой, а также с лидерами стран НАТО и стран-партнеров альянса из Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

После саммита Байден выступит в Вильнюсе с "важным обращением" вечером в среду. Во время своей речи президент будет говорить о важных современных проблемах, начиная с ситуации на Украине и заканчивая климатическим кризисом, добавил Салливан.

13 июля американский лидер посетит Хельсинки. При этом в финской столице Байден встретится не только с премьер-министром страны Саули Ниинистё, но посетит саммит стран Северной Европы. В нем примут участие премьер Швеции Ульф Кристерссон, премьер Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер Дании Метте Фредериксен и премьер Исландии Катрин Якобсдоттир.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ожидает от участников саммита принятие многолетнего плана помощи Украине для ее сближения с альянсом. Он напомнил, что страны НАТО также обещали выделить 500 млн евро на необходимые Украине вещи, такие как топливо, медикаменты, оборудование для разминирования и понтонные переправы. По его словам, в настоящее время в случае с Украиной важнее всего - передача военной помощи, а не тема вступления Киева в НАТО.

США Джо Байден Великобритания Финляндия НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЦПВС заявили о новых нарушениях коалицией деконфликтации в небе над Сирией

В ЦПВС заявили о новых нарушениях коалицией деконфликтации в небе над Сирией

В Тбилиси сорвали проведение фестиваля ЛГБТ-сообщества

В МИД РФ сочли своевременной инициативу Вучича созвать Совбез ООН по ситуации в Косово

Йеллен заявила, что сотрудничество США и КНР способствовало бы решению глобальных проблем

Йеллен заявила, что сотрудничество США и КНР способствовало бы решению глобальных проблем

Что случилось этой ночью: суббота, 8 июля

Байден высказался против принятия Украины в НАТО до завершения украинского конфликта

ОЗХО заявила о завершении процесса уничтожения заявленных запасов химоружия в мире

ОЗХО заявила о завершении процесса уничтожения заявленных запасов химоружия в мире

Эрдоган заявил, что Путин может посетить Турцию в августе

В Нидерландах распалась правящая коалиция

В Нидерландах распалась правящая коалиция

США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $800 млн

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });