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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Запущенная КНДР межконтинентальная баллистическая ракета пролетела тысячу километров

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Ракета, которую утром в среду запустила КНДР, пролетела 1 тыс. км, сообщают японские СМИ со ссылкой на правительство.

Министерство обороны Японии подтвердило, что ракета, запущенная Северной Кореей в среду, относилась к классу межконтинентальных баллистических ракет.

Сообщается, что ракета пролетела 1 тыс. км на высоте более 6 тыс. км.

Согласно данным минобороны Японии, ракета упала в 250 км от японского острова Хоккайдо около 11:13 утра (5:13 по московскому времени).

Источники в японском правительстве сообщили телеканалу NHK, что ракета, предположительно, упала в океан за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Токио заявило Пхеньяну протест в связи с произведенным запуском.

"Действия Северной Кореи, включая неоднократные запуски баллистических ракет, угрожают миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества", - сказал генсек кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно. "Они неприемлемы", - подчеркнул он.

Мацуно сказал, что сообщений о каких-либо повреждениях не поступало.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил правительству собрать больше информации о запуске и предоставить ее общественности как можно скорее.

Ранее сообщалось, что КНДР произвела запуск баллистической ракеты большой дальности.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что запуск зафиксирован из района Пхеньяна около 10 часов утра (4:00 по по московскому времени).

Предыдущий запуск Северной Кореей ракет состоялся 15 июня, это были две ракеты малой дальности.

Япония КНДР Южная Корея
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