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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Правительство Молдавии постановило денонсировать еще три соглашения в рамках СНГ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Молдавия денонсирует еще три соглашения в рамках СНГ, на заседании в среду правительство республики дало положительные заключения законопроектам по этому поводу.

Кабинет одобрил законопроект о денонсации соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах - участниках СНГ от 17 января 1997 г. Причиной расторжения договора было названо то, что Молдавия в рамках выполнения соглашения об ассоциации с ЕС и получения статуса кандидата занимается гармонизацией национального законодательства с европейским, а некоторые положения соглашения с СНГ могут послужить препятствием на этом пути.

Одобрен также законопроект о денонсации соглашения о сотрудничестве по формированию единого (общего) образовательного пространства СНГ от 17 января 1997 г. Министр образования Анатолий Топалэ сообщил, что в сфере образования у Молдавии есть двусторонние соглашения с государствами, входящими в СНГ, поэтому сфера образования не пострадает из-за расторжения соглашения.

В пояснительной записке говорится, что ввиду концентрации институциональных усилий на европейской интеграции "участие в проектах/обязательствах в рамках СНГ становится неактуальным".

Кроме того, правительство одобрило денонсацию соглашения о льготных поставках пограничным войскам специальной техники и других материальных средств государств СНГ от 9 сентября 1994 г. "Учитывая тот факт, что Молдавия не граничит с другими странами СНГ, участие компетентных органов Молдавии в деятельности под эгидой СНГ в сфере обеспечения безопасности границ носило ограниченный характер", - говорится в пояснительной записке к проекту о денонсации.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил в феврале, что Молдавия начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. По его словам, республика является участником примерно 330 соглашений СНГ, многие из которых нуждаются в пересмотре. В мае парламент Молдавии принял окончательное решение о выходе из соглашения о создании Межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

В мае правительство Молдавии денонсировало два соглашения в рамках СНГ - об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ государств-членов Содружества от 12 апреля 1996 г. и об общих условиях поставки товаров между организациями государств СНГ от 20 марта 1992 г.

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу объявил о решении инициировать процедуру выхода республики из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ.

Молдавия СНГ
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