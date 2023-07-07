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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Парламент Молдавии принял в I чтении проект о выходе из Межпарламентской ассамблеи СНГ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии принял в первом чтении законопроект о денонсации соглашения о членстве республики в Межпарламентской ассамблее стран СНГ.

"За" проголосовали 55 депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (всего в парламенте 101 депутатское кресло - ИФ). Депутаты от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов в знак протеста бойкотировали эту часть заседания парламента.

Решение о выходе Молдавии из МПА СНГ было принято постоянным бюро парламента после консультаций с президентом Майей Санду.

Молдавия стала полноправным членом МПА СНГ 2 июня 1998 года.

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В прениях заседания молдавского парламента отмечалось, что Молдавия платит Ассамблее второй по величие членский взнос для участия в международных организациях. В 2023 году эта сумма составляет 5,8 млн леев (около $320 тыс.). Первую позицию занимает взнос в Совет Европы в сумме 10 млн леев (более $500 тыс.).

С инициативой о денонсации соглашения о членстве Молдавии в МПА СНГ выступил в середине мая председатель парламента Игорь Гросу. Еще до этого, в начале февраля Молдавия отозвала своего постоянного представителя в МПА СНГ.

Также в феврале министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что Молдавия начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. По его словам, республика является участником примерно 330 соглашений СНГ, многие из которых нуждаются в пересмотре. На прошлой неделе парламент Молдавии принял окончательное решение о выходе из соглашения о создании Межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

Молдавия СНГ
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