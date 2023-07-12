Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Генсек НАТО заявил, что Запад идет на некоторый риск, давая гарантии безопасности Украине

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Запад идет на определенный риск, соглашаясь дать в будущем гарантии по безопасности Украине, однако в создавшейся ситуации полностью "безопасных" решений нет, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Для союзников по НАТО нет вариантов, которые бы не содержали элемент риска", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Вильнюсе, отвечая на вопрос журналиста о том, не опасается ли он, что планы западных стран по предоставлению гарантий безопасности Украине могут в итоге привести к войне НАТО с РФ.

По мнению Столтенберга, успех России на Украине "был бы трагедией для Киева и опасностью для НАТО".

Генсек в очередной раз отметил, что не России решать, кому присоединяться к НАТО. "Россия всегда была против всех фаз расширения НАТО (...). Но вопрос присоединения решают члены НАТО, у Москвы нет права вето на эти решения, поэтому мы приближаем Украину все ближе к членству в НАТО", - подытожил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг НАТО Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ставки по ипотеке в США превысили 7% впервые с ноября

Ставки по ипотеке в США превысили 7% впервые с ноября

Великобритания отправит Украине еще 70 боевых машин и боеприпасы для танков Challenger 2

Умершие знаменитости

Умер писатель Милан Кундера

Умер писатель Милан Кундера

В НАТО отметили необходимость реализации новых оборонных планов до конца года

В Вильнюсе пройдет первое заседание совета Украина - НАТО

В Вильнюсе пройдет первое заседание совета Украина - НАТО

Что случилось этой ночью: среда, 12 июля

Запущенная КНДР межконтинентальная баллистическая ракета пролетела тысячу километров

Северокорейская ракета упала в море за пределами японской экономической зоны

Великобритания намерена объявить о новом крупном пакете военной помощи Украине

Великобритания намерена объявить о новом крупном пакете военной помощи Украине

КНДР запустила баллистическую ракету

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });