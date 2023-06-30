Евросоюз обязался рассмотреть гарантии безопасности для Украины

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Европейские лидеры на саммите ЕС в Брюсселе в четверг договорились рассмотреть участие государств-членов союза в обеспечении мер безопасности для Украины.

"Европейский союз и государства-члены готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обязательства в области безопасности перед Украиной, что поможет ей защищать себя в долгосрочной перспективе (...) и противостоять усилиям по дестабилизации", - говорится в принятых главами государств и правительств стран ЕС заключениях.

Отмечается, что Евросовет и страны Евросоюза "быстро рассмотрят формы такого вклада".

Эти обязательства будут приняты "при полном соблюдении политики безопасности и обороны некоторых государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов", уточняется в документе.

"Европейский совет продолжит заниматься этим вопросом", - пообещали главы государств ЕС.