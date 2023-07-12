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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Кремль видит в планах G7 по гарантиям безопасности Украине посягательство на безопасность РФ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Предоставление странами G7 гарантий безопасности Украине станет посягательством на безопасность РФ и чревато весьма негативными последствиями уже в краткосрочной перспективе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Тема вступления Украины в НАТО - мы очень негативно относимся к этой теме. Эта тема непосредственно коррелирует с прозвучавшим заявлением о том, что страны "семерки" предоставят гарантии безопасности (Украине - ИФ) (...) Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным. Потому что, предоставляя какие-бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности. То есть, предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность РФ. Это невозможно. И это чревато в среднесрочной, в долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями", - сказал Песков журналистам в среду.

По его словам, в Москве слышат "некоторые голоса политиков в этих странах, которые отдают себе отчет в этом".

"Надеемся, что эти голоса как-то будут услышаны и будет проявлена мудрость. Потому что иначе, принимая подобные решения, эти страны фактически делают Европу гораздо более опасной на долгие и долгие годы. И, конечно же, они делают плохо нам, что мы будем учитывать и из чего мы будем дальше исходить", - сказал Песков.

G7 Дмитрий Песков Украина
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