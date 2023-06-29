Австрия заявила, что нейтральные страны ЕС не могут давать гарантии безопасности Украине

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что предоставление гарантий безопасности Украине не соответствует принципам политики нейтральных государств, каковым является Австрия.

"Для нас как нейтральных государств ясно, что мы не можем давать такие гарантии безопасности. Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр четко дали понять, что у них есть возражения", - сказал Нехаммер журналистам в четверг в Брюсселе перед началом саммита ЕС, в повестке которого значится обсуждение ситуации на Украине.

По его словам, в Евросоюзе должно быть принято во внимание мнение стран ЕС с нейтральной позицией, которые возражают против предоставления Украине прямых гарантий безопасности.

"Необходимо четко учитывать роль нейтральных государств. Мы обязательно обсудим это и найдем формулировки, которые будут приемлемы и для нас", - заявил канцлер.