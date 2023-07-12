Страны G7 помогут Украине укрепить вооруженные силы

Члены "семерки" также будут вести переговоры с Киевом о двусторонних гарантиях в сфере безопасности

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Страны G7 будут вести с Украиной переговоры о двусторонних гарантиях в сфере безопасности, а также окажут помощь Киеву в укреплении вооруженных сил, заявил в среду президент США Джо Байден.

"Страны G7 и любая другая страна, кто захочет участвовать, будут вести переговоры с Украиной о долгосрочных двусторонних обязательствах в сфере безопасности", - сказал он на пресс-конференции с другими лидерами G7.

"Мы поможем Украине создать мощную эффективную оборону на земле, в воздухе, на море", - продолжил он.

Он добавил, что G7 будет оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется.

Между тем, лидеры стран G7 в документе о поддержке Украины заявили о готовности передавать этой стране современное вооружение. Приоритетом станут системы ПВО, артиллерия, дальнобойное оружие, бронетехника и боевая авиация.