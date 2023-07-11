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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

G7 подготовит декларацию об обязательствах по безопасности для Украины

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Страны "большой семерки" выработают декларацию об обязательствах по безопасности для Украины на постконфликтный период, заявил во вторник журналистам в Вильнюсе канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Страны G7 собираются подготовить совместную декларацию, положения которой будут выполняться различными странами", - сказал он и пояснил, что обязательства вступят в силу после завершения украинского конфликта.

По сообщениям западных СМИ, речь пойдет о двусторонних соглашениях между Украиной и той или иной страной, которая примет на себя обязательства по обеспечению безопасности.

Как отмечает Bloomberg, ожидается, что заявление о подготовке декларации станет итогом переговоров лидеров "семерки" на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Содержание самой декларации пока не утверждено, и в данный момент оно еще является предметом дискуссий.

В частности, обсуждается вопрос о том, что США и другие страны-гаранты будут готовы обеспечивать после завершение конфликта предоставление военной техники: в приоритете будут системы ПВО, артиллерия, бронетехника, вооружения дальнего радиуса действия. Также ожидается, что страны-гаранты будут поддерживать развитие оборонной промышленности Украины, обучать ее военных, обмениваться разведанными, укреплять безопасность в киберпространстве.

Со своей стороны Украина, согласно плану G7, будет должна взять на себя обязательства продолжать реформы, в том числе в правоохранительной сфере, в судебной, экономической, в сферах безопасности и обороны.

G7 Олаф Шольц Германия Украина
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