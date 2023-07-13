Что случилось этой ночью: четверг, 13 июля

Атака китайских хакеров на США, опасные маневры американских летчиков в Сирии, Байден продлил чрезвычайное положении из-за удержанных за границей американцев

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лавров заявил, что РФ рассматривает передачу ВСУ истребителей F-16 как ядерную угрозу. Он добавил, что это чревато катастрофическими последствиями.

- СМИ США утверждают, что китайские хакеры атаковали электронную почту госдепа и Минторговли. Официальный представитель МИД Китая назвал данные обвинения "дезинформацией".

- Российские военные обвинили ВВС США в опасном маневрировании в коридорах для лайнеров. В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили о 10 соответствующих нарушениях.

- Пожар в свердловской деревне Шайдуриха локализован. В селении сгорело 41 строение, в частности - 13 домов и 26 дач.

- Байден продлил чрезвычайное положение из-за "неправомерно удерживаемых" за рубежом американцев. Положение позволяет вводить санкции против структур, ответственных за удержание американских граждан.