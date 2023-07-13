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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Байден продлил чрезвычайное положение из-за "неправомерно удерживаемых" за рубежом американцев

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден продлил еще на год действие указа, позволяющего вводить санкций против структур, ответственных за незаконное, по мнению Вашингтона, удержание под стражей американских граждан за рубежом, сообщает Белый дом.

"Продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране, объявленное указом 14078, в связи с находящимися в заложниках и неправомерном удержаниями за рубежом американских граждан", - говорится в уведомлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

В июле 2022 года Байден подписал указ 14078 о предоставлении американской администрации дополнительных инструментов для предотвращения и пресечения захвата граждан США в заложники и их удержания под стражей. Среди таких инструментов - финансовые санкции и визовые ограничения.

Джо Байден США
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