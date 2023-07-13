Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Лавров заявил, что РФ рассматривает передачу ВСУ истребителей F-16 как ядерную угрозу

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Передача вооруженным силам Украины истребителей F-16 будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр обратил внимание на то, что "США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооружённого столкновения с Россией, и это чревато катастрофическими последствиями".

"Лишь один пример крайне опасного развития событий - планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16. Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Никакие заверения тут не помогут", - заявил Лавров в интервью газете "Лента.ру".

По его словам, "в ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолёт указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет".

"Сам факт появления подобных систем у ВСУ будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере", - подчеркнул российский министр.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о возможности применения ядерного оружия в украинском конфликте, Лавров напомнил, что российская сторона неоднократно высказывалась по данной теме. "Я бы даже сказал, что она исчерпала себя, если бы на Западе не предпринимали действия, которые вновь и вновь вынуждают нас указывать на риски стратегического характера, которые порождаются агрессивной антироссийской политикой", - добавил он.

"Условия применения Россией ядерного оружия четко определены в нашей Военной доктрине. Они хорошо известны, и я не буду в очередной раз их повторять", - заявил Лавров.

ВСУ F-16 Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 12 июля

Число горящих строений в свердловском селе Шайдуриха увеличилось почти до 30

Число горящих строений в свердловском селе Шайдуриха увеличилось почти до 30

Тесты на сложные инструменты удались трети проходивших их инвесторов

Тесты на сложные инструменты удались трети проходивших их инвесторов

Принят закон о праве регионов выбирать меры против бездомных животных

Российские военные сообщили о вылете МиГ-31 из-за самолета ВВС Норвегии

Утвержден договор о передаче Троице-Сергиевой лавре иконы Святой Троицы Рублева

Утвержден договор о передаче Троице-Сергиевой лавре иконы Святой Троицы Рублева

Три месячных нормы осадков выпало за сутки в Туапсинском районе Кубани

Банк России сообщил о нарушении экспортных планов сибирских угольщиков

Пожар произошел на предприятии "СИБУР-Нефтехима" в Дзержинске

Пожар произошел на предприятии "СИБУР-Нефтехима" в Дзержинске

Число подтопленных дворов в Туапсинском районе Кубани выросло вдвое

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });