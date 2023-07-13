Лавров заявил, что РФ рассматривает передачу ВСУ истребителей F-16 как ядерную угрозу

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Передача вооруженным силам Украины истребителей F-16 будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр обратил внимание на то, что "США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооружённого столкновения с Россией, и это чревато катастрофическими последствиями".

"Лишь один пример крайне опасного развития событий - планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16. Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Никакие заверения тут не помогут", - заявил Лавров в интервью газете "Лента.ру".

По его словам, "в ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолёт указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет".

"Сам факт появления подобных систем у ВСУ будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере", - подчеркнул российский министр.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о возможности применения ядерного оружия в украинском конфликте, Лавров напомнил, что российская сторона неоднократно высказывалась по данной теме. "Я бы даже сказал, что она исчерпала себя, если бы на Западе не предпринимали действия, которые вновь и вновь вынуждают нас указывать на риски стратегического характера, которые порождаются агрессивной антироссийской политикой", - добавил он.

"Условия применения Россией ядерного оружия четко определены в нашей Военной доктрине. Они хорошо известны, и я не буду в очередной раз их повторять", - заявил Лавров.