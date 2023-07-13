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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

В Эстонии объявили ЧП в сельском хозяйстве

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии объявило чрезвычайное положение в аграрном секторе в связи с неблагоприятными погодными условиями.

После заседания министр здравоохранения Рийна Сиккут на пресс-конференции объяснила, что ЧП не означает введения специальных мер поддержки аграриев, но позволит предпринимателям легче справляться, например, с обязательствами по государственным или европейским субсидиям, а также по договорам страхования.

12 июля зонтичные организации в сельскохозяйственном секторе обратились к премьер-министру Кае Каллас с призывом объявить ЧП в связи с бедственным положением в АПК, которое угрожает урожаю. Весной были заморозки, за ними последовала засуха, а прошедшие в последние недели дожди не улучшили ситуацию, так как фаза роста растений уже прошла, посевы вообще не взошли.

Эстония Рийна Сиккут Кая Каллас
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