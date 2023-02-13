США выступают за открытие дополнительных КПП для доставки гумпомощи в Сирию

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - США выступают за то, чтобы открыть дополнительные контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе Турции с пострадавшей от землетрясения Сирией, чтобы быстрее доставлять туда гуманитарную помощь, заявил в понедельник представитель американского госдепа Нед Прайс.

"Нужно прийти к консенсусу в СБ ООН насчет того, чтобы открыть дополнительные КПП на границе Турции с Сирией", - заявил он на брифинге.

По словам Прайса, в настоящее время видно, что одного контрольно-пропускного пункта, действующего на границе между этими странами, недостаточно.

В СБ ООН давно продолжаются споры насчет того, сколько КПП должны работать на турецко-сирийской границе.

В настоящее время функционирует один такой пункт - "Баб-аль-Хава".

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из них составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

По последним данным, число погибших в двух странах уже превысило 33 тыс. человек, в Сирии жертвами стихийного бедствия стали свыше 3,5 тыс. человек.