Сербия на месяц ввела мораторий на экспорт вооружения

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Правительство Сербии по предложению президента страны Александра Вучича как верховного главнокомандующего запретило на 30 дней экспорт оружия и военного оборудования, сообщил журналистам министр обороны Милош Вучевич.

"После этих 30 дней мы посмотрим, какой будет ситуация, и решим, будет ли этот мораторий продолжен", - добавил он.

По его словам, приоритет в поставках с предприятий оборонной промышленности будет отдан вооруженным силам Сербии.

"Мы следим за всем, что происходит, и действуем соответственно. Сейчас мы считаем, что коммерция не может иметь приоритет над национальной безопасностью и то, что производится специализированными промышленными предприятиями, в первую очередь должно направляться сербской армии в соответствии с ее потребностями", - отметил Вучевич.

Он отметил, что власти Сербии будут обращать пристальное внимание на окружающие факторы и соответствующим образом оценивать эту ситуацию применительно к обеспечению безопасности страны.

Заявление Вучевича прозвучало на фоне затянувшегося кризиса в Косово. Напряженность на севере этого края обострилась в конце мая, когда местные жители - в большинстве своем этнические сербы, отказались пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы. Тогда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в этих общинах. В столкновениях КФОР с этническими сербами пострадали несколько десятков человек.