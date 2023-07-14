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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

ЕС выразил протест в связи с запуском в КНДР межконтинентальной ракеты

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель распространил заявление с осуждением последнего запуска северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты.

"ЕС решительно осуждает запуск Корейской Народно-Демократической Республикой еще одной межконтинентальной баллистической ракеты 12 июля, в четвертый раз в этом году. КНДР продолжает демонстрировать свое намерение разрабатывать средства доставки оружия массового уничтожения. Эти действия угрожают международному миру и безопасности", - говорится в коммюнике.

ЕС призывает КНДР "прекратить все незаконные и опасные действия, нарушающие резолюции Совета Безопасности ООН и безрассудно обостряющие военную напряженность в регионе".

"КНДР должна немедленно выполнить свои обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН, полностью, поддающимся проверке и необратимым образом отказавшись от всего своего ядерного оружия, других видов оружия массового уничтожения, программ создания баллистических ракет и существующих ядерных программ, а также прекратить всю связанную с этим деятельность", - говорится в заявлении.

В ЕС это считают единственным реальным путем к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове.

В Брюсселе подчеркивают, что КНДР "не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) или какой-либо другой особый статус в этом отношении".

В заявлении содержится призыв к КНДР "немедленно вернуться к полному соблюдению ДНЯО в качестве государства, не обладающего ядерным оружием, и соглашения о всеобъемлющих гарантиях Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)".

В Евросоюзе указывают на то, что "использование КНДР ресурсов для поддержки своих незаконных оружейных программ усугубляет тяжелые условия жизни большей части ее населения".

"ЕС вновь призывает международное сообщество отреагировать единым и твердым образом, чтобы поддержать международную архитектуру нераспространения и предотвратить дальнейшую эскалацию военной напряженности в регионе со стороны КНДР. Крайне важно, чтобы все государства-члены ООН, особенно члены Совета Безопасности ООН, обеспечили полное выполнение санкций ООН и призвали КНДР к возобновлению содержательного диалога со всеми сторонами", - заявил глава европейской дипломатии.

Евросоюз Жозеп Боррель КНДР
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