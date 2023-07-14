МИД РФ не подтвердил сообщения о падении ракеты КНДР в исключительной экономической зоне России

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Данных, подтверждающих падение северокорейской ракеты в исключительной экономической зоне России, в настоящий момент нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На данный момент подтверждающих данных о падении в нашей исключительной экономической зоне нет", - написала Захарова в своем телеграм-канале в пятницу.

Помощник генсека ООН Халед Хиари накануне заявил, что в ходе недавнего пуска баллистическая ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне России.