Северокорейская ракета упала в море за пределами японской экономической зоны

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Ракета, запущенная КНДР утром в среду, вероятно, упала в Японское море, сообщает телеканал NHK со ссылкой на Минобороны Японии.

Баллистическая ракета, запущенная из Северной Кореи, вероятно, упала в Японское море в 11:13 утра (5:13 по мск) за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщили в военном ведомстве.

Ранее агентство "Ренхап" со ссылкой на военных сообщило, что Северная Корея запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Японского моря.

Подробности о типе ракете и месте запуска пока не сообщаются.

В свою очередь, министерство обороны Японии также подтвердило, что Северная Корея запустила, скорее всего, баллистическую ракету.

Предыдущий запуск Северной Кореей ракеты состоялся 15 июня.