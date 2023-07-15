МИД РФ потребовал освободить из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - МИД России назвал грубейшим нарушением прав православных христиан решение украинского суда заключить под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) и потребовал его немедленного освобождения.

14 июля Соломенский суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на заключение под стражу до 14 августа. При этом судьи предусмотрели возможность выхода под залог в $900 тысяч.

"Данное решение суда связано с предъявлением митрополиту Павлу новых надуманных обвинений в том, что он усомнился в "суверенности Украины" и отрицал "агрессию" со стороны России. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В нем сказано, что "произошедшее является еще одним проявлением царящего на Украине политического произвола и правового беспредела, системного грубейшего нарушения киевским режимом прав православных христиан, что противоречит ряду общепризнанных международно-правовых документов".

Официальный представитель МИД РФ обвинила украинские власти в стремлении "уничтожить каноническую Украинскую православную церковь, объединяющую десятки миллионов людей".

В комментарии содержится призыв к профильным международным структурам "отказаться от "двойных стандартов" и занять принципиальную позицию в соответствии с их полномочиями".