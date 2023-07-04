Выселяемым из Киево-Печерской лавры монахам предложили убежище в Белоруссии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) предложил монахам, выселяемым из Киево-Печерской лавры, убежище в монастырях Белоруссии.

"Мы выступаем против изгнания братии Киево-Печерской лавры из обители, где они на протяжении десятилетий подвизаются в богоугождении и молитве во благо украинского народа. Синод Белорусской православной церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры, они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской православной церкви", - говорится в обращении Синода, распространенном во вторник.

"Выражая поддержку Украинской православной церкви в это непростое время, мы призываем украинские власти не допустить вывоза церковных реликвий и святынь, столетиями пребывавших в стенах Киево-Печерской лавры и являющихся духовной опорой для всех славянских народов", - добавили в БПЦ.

В обращении подчеркивается, что "велика опасность, что святыни могут оказаться поврежденными или вовсе утраченными в результате транспортировки". "Особую скорбь вызывает опасение, что дорогие сердцу каждого верующего человека иконы и мощи святых подвижников могут оказаться в музейных собраниях или даже в частных коллекциях людей, зачастую далеких от веры и благочестия, тем самым повторив трагическую судьбу нашей белорусской святыни - креста преподобной Евфросинии Полоцкой", - подчеркивается в обращении.

Как сообщалось, ранее во вторник представители министерства культуры Украины и музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" в течение нескольких часов пытались проверить и опечатать пять корпусов на территории монастыря, но в итоге удалились ни с чем.

По данным украинских СМИ, верующие Украинской православной церкви (УПЦ) препятствовали представителям власти войти в корпуса, и члены комиссии были вынуждены удалиться, предварительно написав заявление в полицию. После того, как комиссия ушла из лавры, верующие разблокировали корпуса и перешли к главному входу обители, где начали молитвенное стояние.

В марте этого года музей-заповедник в одностороннем порядке расторг с УПЦ договор аренды зданий монастыря. Церковь не согласилась с этим решением и оспорила его в суде. Рассмотрение дела находится в самом начале, однако министерство культуры Украины решило не дожидаться его итогов.