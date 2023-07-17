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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Председатель Евросовета огорчен выходом России из зерновой сделки

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что выход России из черноморской зерновой инициативы ставит под угрозу продовольственную безопасность в мировом масштабе, и сожалеет об этом решении. Он сделал это заявление в соцсетях.

"Черноморская зерновая инициатива принесла пользу миллионам людей по всему миру. Я сожалею о сегодняшнем заявлении России. Это поставит под угрозу продовольственную безопасность и доступ населения во всем мире к поставкам зерна и удобрений", - написал Мишель.

Он снова заявил, что поддерживает усилия ООН и ее генерального секретаря Антониу Гутерриша по продлению сделки.

Ранее в этот день решение России осудила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности уязвимых слоев населения мира", - заявила она и добавила, что ЕС продолжит содействие вывозу агропродовольственных товаров из Украины на мировые рынки через "коридоры солидарности".

Российский МИД заявил, что Россия будет готова рассмотреть восстановление "зерновой сделки" только при получении конкретных результатов в реализации российской части договоренности, а до тех пор договоренности перестают действовать с 18 июля.

"Если же в западных столицах реально дорожат "черноморской инициативой", то пусть серьезно задумаются над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия. Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление "сделки", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается в документе, спустя год после достижения Стамбульских договоренностей "итоги работы по реализации указанных договоренностей выглядят неутешительно".

ООН Антониу Гутерриш Евросовет Урсула фон дер Ляйен Украина Шарль Мишель
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