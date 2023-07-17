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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Грызлов заявил о передаче Киеву ноты о прекращении зерновой сделки с 18 июля

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил о переданной Украине ноте о прекращении действий зерновой сделки. Договоренности прекращаются с 18 июля.

"Утром 17 июля посольство России в Беларуси по дипломатическим каналам передало украинской стороне ноту, в которой изложена позиция Российской Федерации относительно дальнейшей судьбы зерновой сделки", - говорится в заявлении Грызлова, распространенном посольством России в Минске.

В документе, в частности, сказано, что Российская Федерация официально возражает против дальнейшего продления инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины после окончания ее срока действия, в связи с чем выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля текущего года.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения относительно продления зерновой сделки.

"Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки", - сказала она журналистам.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов – по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды – на два месяца. Срок истекает 17 июля.

РФ Украина Белоруссия Борис Грызлов
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