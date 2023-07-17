Рядом с поврежденной частью Крымского моста построят временный мост

Поврежденный участок Крымского моста Фото: Национальный антитеррористический комитет РФ/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Рядом с поврежденным участком автодорожной части Крымского моста установят временный мост длиной 250 метров, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин. Он возглавил комиссию по восстановлению моста.

"Планируем 15 сентября запустить полноценно один пролет. Будем работать по восстановлению второго пролета. Здесь не получается по технологии, поэтому скорее всего будем строить временный 250-метровый мост и большегрузными кранами будем поднимать пролеты, - сказал он. - Технология базово определена, проектировщики работают, штабная структура собрана".

"Мы переходим в режим работы так же, как и после первого теракта - это круглосуточные работы", - сказал Хуснуллин.

По его словам, во время круглосуточной работы будут рассчитывать на предварительные результаты каждые 12 часов.

На совещании у президента Хуснуллин сказал, что опоры моста, по предварительным данным водолазов, не повреждены.

"Планируем сегодня до 24 часов завершить укрепление целой поврежденной опоры. (...) До 12 часов, если все пройдет нормально, запускаем легковые машины весом до 3 тонн тестово, потом запускаем машины 5 тонн. Если не произойдет непредвиденных обстоятельств, начинаем ночью по одной полосе в реверсивном режиме пропускать легковые машины. К часу ночи уже будет полная картина", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что строители и проектировщики уже приезжают на объект.

"Предварительно планируем восстановить двустороннее движение по одной стороне к 15 сентября, по второй - к 1 ноября", - пообещал Хуснуллин.

Президент Владимир Путин назвал атаку беспилотников на Крымский мост терактом, бессмысленным с военной точки зрения.