Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией, сообщил агентству "Интерфакс" в среду официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

"В настоящей момент мониторинговые мероприятия на границе с Российской Федерацией прекращены", - сказал представитель белорусского пограничного ведомства.

Более подробную информацию в Госпогранкомитете Белоруссии не приводят.

Как сообщалось, в начале мая в Госпогранкомитете Белоруссии заявили о начале мониторинга органами пограничной службы мониторинга обстановки на белорусско-российском участке границы, с проверками в отношении лиц и транспорта. В ведомстве сообщали, что такое решение принято "в рамках подготовки к выполнению ратифицированного Соглашения между правительствами Беларуси и России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства".