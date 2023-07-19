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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией, сообщил агентству "Интерфакс" в среду официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

"В настоящей момент мониторинговые мероприятия на границе с Российской Федерацией прекращены", - сказал представитель белорусского пограничного ведомства.

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Более подробную информацию в Госпогранкомитете Белоруссии не приводят.

Как сообщалось, в начале мая в Госпогранкомитете Белоруссии заявили о начале мониторинга органами пограничной службы мониторинга обстановки на белорусско-российском участке границы, с проверками в отношении лиц и транспорта. В ведомстве сообщали, что такое решение принято "в рамках подготовки к выполнению ратифицированного Соглашения между правительствами Беларуси и России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства".

Белоруссия
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