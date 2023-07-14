Минобороны Белоруссии сообщает об участии вагнеровцев в тренировке военных
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Бойцы группы "Вагнер" под Осиповичами проводят обучение территориальных войск в Белоруссии, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
Вагнеровцы стали инструкторами по ряду военных дисциплин, а "военнообязанные осваивают навыки перемещения на боле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине".
11 июля Минобороны Белоруссии сообщило о планах привлекать бойцов ЧВК "Вагнер" к обучению белорусских военных.