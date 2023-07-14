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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Минобороны Белоруссии сообщает об участии вагнеровцев в тренировке военных

Минобороны Белоруссии сообщает об участии вагнеровцев в тренировке военных
Полевой лагерь белорусской армии у города Осиповичи
Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Бойцы группы "Вагнер" под Осиповичами проводят обучение территориальных войск в Белоруссии, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Вагнеровцы стали инструкторами по ряду военных дисциплин, а "военнообязанные осваивают навыки перемещения на боле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине".

11 июля Минобороны Белоруссии сообщило о планах привлекать бойцов ЧВК "Вагнер" к обучению белорусских военных.

Вагнер Минобороны Белоруссия
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