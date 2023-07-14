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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Минобороны Белоруссии составило дорожную карту сотрудничества с ЧВК "Вагнер"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Минобороны Белоруссии и руководство ЧВК "Вагнер" выработало дорожную карту "на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск", сообщило ведомство.

Так министерство решило ответить на "множество обращений по вопросу дальнейшей совместной системы подготовки вооруженных сил и бойцов ЧВК "Вагнер"".

Генеральный штаб Белоруссии изучает целесообразность дальнейшего привлечения группы "Вагнер" к подготовке белорусских военнослужащих, сообщил в эфире телеканала СТВ начальник отдела управления территориальной обороны Генштаба Максим Паевский.

"Это новый способ подготовки территориальных войск. В последующем руководством вооруженных сил будет принято решение о целесообразности его использования", - сказал он.

СТВ напомнил, что территориальные войска охраняют границу Белоруссии и важные объекты инфраструктуры.

Ранее в этот день Минобороны Белоруссии сообщило об участии инструкторов из "Вагнера" в тренировке подразделений территориальных войск республики по ряду военных дисциплин: "военнообязанные осваивают навыки перемещения на боле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине".

Комментируя эти занятия, начальник отдела управления территориальной обороны Генштаба республики Максим Паевский заявил, что "это новый способ подготовки территориальных войск. В последующем руководством вооруженных сил будет принято решение о целесообразности его использования".

До этого в МВД Белоруссии сообщили, что идут переговоры о привлечении вагнеровцев к тренировкам спецназа.

Вагнер Белоруссия МВД Минобороны Максим Паевский ЧВК Вагнер
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