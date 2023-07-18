Глава Пентагона пообещал продолжать отправку Украине БМП, бронемашин и артиллерии

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - США продолжат передавать Украине бронетехнику и артиллерию, пообещал во вторник глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы продолжим передавать БМП Bradley, бронированные машины Stryker, артиллерию", - сказал он на пресс-конференции по итогам прошедшего в формате видеоконференции заседания контактной группы по Украине.

Остин рассказал, что участники группы обсудили дальнейшую военную помощь Киеву, в частности - поставки боеприпасов. Также на встрече обсудили вопрос наращивания производства оружия и боеприпасов. Кроме того, страны-участники коалиции по тренировке украинских пилотов на F-16 рассказали о подготовке к этой операции.