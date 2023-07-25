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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

В новый пакет помощи США Украине войдут боеприпасы широкого спектра и дроны для наблюдения

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена направляет Украине дополнительную военную помощь на сумму до $400 млн, включая различные боеприпасы для систем противовоздушной обороны и беспилотники для наблюдения, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников США.

В комплект поставки входит широкий спектр боеприпасов - от ракет для РСЗО HIMARS и NASAMS до ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin.

По данным чиновников, США также отправляют артиллерийские снаряды для гаубиц и 32 бронемашины Stryker, а также минометы, ракеты Hydra-70 и 28 млн патронов к стрелковому оружию.

Кроме того, в пакет помощи войдут беспилотники Hornet, которые используются в основном для сбора разведывательной информации.

Отмечается, что оружие предоставляется в рамках полномочий президента, что позволит Пентагону быстро брать боеприпасы из своих собственных запасов и доставлять их на Украину в течение нескольких дней.

США Украина
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