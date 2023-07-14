Палата представителей США заблокировала законопроект об ограничении военной помощи Украине

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Ряд выдвинутых республиканцами поправок в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) о сокращении или прекращении военной помощи Украине был заблокирован палатой представителей конгресса США, сообщили американские СМИ.

Как отмечает издание The Hill, связанные с украинским конфликтом поправки к NDAA "фактически ограничили бы или свернули участие США на Украине, но большинство республиканцев присоединились к демократам, выступающим против этих предложений".

Так, конгрессмен-республиканец Виктория Спартц, родившаяся на Украине, резко высказалась против отказа от военной помощи Киеву, заявив, что "не согласна с тем, что Украина не относится к национальным интересам" США.

"Сейчас нам нужно помочь Украине, и нам нужно понимать, что, да, будет потеряно много жизней украинцев, но нам нужно убедиться, что не будет бесконечной войны, будет оказана лучшая и быстрая помощь в области безопасности", - сказала она.

Были также отклонены поправки о том, что Белый дом должен подготовить доклад Конгрессу о стратегии участия США в украинском конфликте, а также о предоставления Киеву полномочий по ленд-лизу.

Издание пишет, что конгрессмены настаивали на решении нескольких связанных с Украиной проблем, например о запрете на передачу Соединенными Штатами кассетных боеприпасов за границу, однако "в итоге не были вынесены на голосование".

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил поставки Украине кассетных боеприпасов. Глава Белого дома защищал свое решение в интервью телеканалу CNN, утверждая, что кассетные боеприпасы нужны Украине.

"Мне потребовалось некоторое время, чтобы убедить себя сделать это (принять решение о передаче - ИФ). (...) Я думаю, что они нуждались в них (кассетных боеприпасах - ИФ)", - сказал Байден в интервью телеканалу.

Кассетные боеприпасы запрещены более чем в 100 странах.

Конвенция по кассетным боеприпасам была подписана в 2008 году. Она подразумевает запрет на использование, производство и передачу соответствующих боеприпасов. Всего к ней присоединились 123 страны. России, Украины и США среди них нет.