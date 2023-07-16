США разрешат Европе тренировать украинских пилотов на F-16

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - США дадут европейским странам официальное разрешение на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Президент дал зеленый свет, и мы дадим разрешение, поддержим, поспособствуем и предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали проходить обучение на F-16 так скоро, как только европейцы будут готовы", - сказал Салливан в интервью CNN.

Он отметил, что, по словам европейских властей, им нужно еще несколько недель для подготовки ресурсов, необходимых для проведения обучения.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о процессе подготовки обучения украинских пилотов для истребителей F-16, полагая, что оно начнется очень скоро.

Financial Times сообщала, что группа из 11 стран Запада с августа приступит к обучению украинских летчиков управлению F-16. Обучение начнется в Дании, при этом для реализации долгосрочных обучающих программ стороны создадут центр в Румынии.

В конце мая стало известно, что Дания и Нидерланды намерены возглавить европейскую коалицию по тренировке военнослужащих Украины на истребителях F-16. Также в мае глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что министры обороны этих двух стран в ближайшие недели вместе с США и другими союзниками будут работать над планом подготовки пилотов.