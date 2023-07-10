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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

В семи российских регионах объявлен режим ЧС из-за природных пожаров

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Режим ЧС из-за пожаров введен в семи регионах РФ, а особый противопожарный режим действует в 57 субъектах на территории страны, сообщила в понедельник пресс-служба МЧС.

"В семи субъектах введен режим ЧС в лесах... Наиболее сложная обстановка складывается в Магаданской области, республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае", - говорится в сообщении.

В 40 регионах зафиксировано 747 очагов природных пожаров на общей площади более 260 тыс. гектаров.

Режим ЧС межрегионального характера в понедельник введен из-за пожаров в Якутии и Хабаровском крае.

МЧС РФ
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