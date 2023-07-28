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Посольство Финляндии в Москве с осени возьмет на себя все функции генконсульства в Петербурге

Генконсульство в Петербурге прекратит оказание услуг с 1 сентября, визовый центр - с 1 августа

Посольство Финляндии в Москве с осени возьмет на себя все функции генконсульства в Петербурге
Здание генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Посольство Финляндии в Москве с 1 сентября 2023 года будет заниматься всеми консульскими и миграционными вопросами, которые ранее решались в генконсульстве в Санкт-Петербурге, сообщили в пятницу в финском МИД.

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"Посольство Финляндии в Москве с 1 сентября возьмет на себя обязанности консульства и иммиграционные дела, которые ранее рассматривались в Санкт-Петербурге. Начиная с этой даты посольство будет отвечать за все паспортные и нотариальные услуги, а также решать вопросы финских граждан, которым нужна помощь в России", - указано в сообщении.

Отмечается, что Генконсульство Финляндии в Петербурге с 1 сентября прекратит оказание услуг клиентам, а визовый офис перестанет принимать заявки на визы и ВНЖ с 1 августа.

"Из-за ограниченных ресурсов заявки на визы и ВНЖ в Финляндии не будут приниматься в посольстве в Москве и в визовых центрах в России в период с 1 по 31 августа 2023 года", - также указано в сообщении.

В МИД Финляндии напомнили, что Россия 6 июля 2023 года объявила о закрытии генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября 2023 года.

Финляндия Петербург Москва
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