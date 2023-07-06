Президент Финляндии сообщил о планах закрыть генеральное консульство России в Турку

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) заявил, что его страна рассматривает возможность закрытия генконсульства России в Турку в качестве ответной меры на высылку девяти финских дипломатов из РФ и закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге.

"Объявленные сегодня Россией меры являются жестким и асимметричным ответом на решения Финляндии о депортации. Я разговаривал с председателями правящих партий. Мы готовим аналогичную акцию. Аналогом генконсульства в Санкт-Петербурге в Финляндии является генконсульство России в Турку", - сообщил Ниинистё в твиттере.

Ранее в четверг МИД России объявил, что вышлет девять финских дипломатов и закроет генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге.