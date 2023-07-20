В Минске сообщили о совместных тренировках бойцов "Вагнера" и белорусских военных
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Белоруссии продолжают совместные тренировки с бойцами группы "Вагнер", сообщили в пресс-службе Минобороны республики.
"На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский", - отметили в Минобороны.
В скором времени Минобороны Белоруссии намерено обнародовать подробности тренировочного процесса.
Ранее в июле сообщалось, что Минобороны Белоруссии и руководство ЧВК "Вагнер" выработали дорожную карту "на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск".