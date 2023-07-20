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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

В Минске сообщили о совместных тренировках бойцов "Вагнера" и белорусских военных

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Белоруссии продолжают совместные тренировки с бойцами группы "Вагнер", сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

"На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский", - отметили в Минобороны.

В скором времени Минобороны Белоруссии намерено обнародовать подробности тренировочного процесса.

Ранее в июле сообщалось, что Минобороны Белоруссии и руководство ЧВК "Вагнер" выработали дорожную карту "на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск".

Вагнер Минобороны Белоруссии Белоруссия
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