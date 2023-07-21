Меморандум РФ и ООН в рамках стамбульских договоренностей пока еще действует

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Россия и ООН не уведомляли друг друга о прекращении действия меморандума в рамках стамбульских договоренностей, он продолжает действовать, заявил в пятницу загмлавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы не получали никакого уведомления от ооновской стороны по поводу того, что они хотят прекратить действие этого меморандума. Сами тоже такое уведомление не направляли. Таким образом, этот меморандум пока действует", - сказал он журналистам на брифинге.

Вершинин отметил при этом, что меморандум является частью пакетной сделки, а значит "он тоже может перестать действовать".

"Но формальных никаких шагов с ооновской стороны не предпринималось. Поэтому он остается", - подчеркнул замминистра.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов – по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды – на два месяца. Срок истек 17 июля.

Москва не стала продлевать зерновую сделку и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.