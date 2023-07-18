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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Лавров и глава МИД Турции обсудили альтернативы "зерновой сделке"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хаканом Фиданом обсудил итоги совместной работы Москвы и Анкары в рамках "зерновой сделки", сообщили во вторник в МИД России.

"В качестве альтернативы "черноморской инициативе" министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министрами "проведен обмен мнениями по региональной повестке дня с акцентом на последних событиях вокруг Украины", а также по ряду вопросов двусторонних отношений.

Как отмечается в сообщении, Лавров констатировал, что "ввиду невыполнения российской части пакетных соглашений Меморандума Россия - ООН, в частности, продолжения блокировки российских банковских платежей, страхования и транспортной логистики, заморозки наших зарубежных активов и поставок отечественной сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также фактической утраты гуманитарного характера сделки, откровенно коммерциализированной Киевом, реализация договоренностей по зерну прекращена с 18 июля".

"В практическом плане это означает отзыв гарантий безопасности судоходства и восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря, сворачивание морского гуманитарного коридора в зоне Соглашения и расформирование Совместного координационного центра в Стамбуле", - заявили на Смоленской площади.

"Зерновая сделка"

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии ООН, России, Турции и Украины. Одна часть сделки предусматривала создание морских коридоров безопасности для вывоза зерна из украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по контролю за этими судами, чтобы на них не провозилось оружие. Вторая часть сделки предусматривала усилия ООН по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. В Москве заявляют, что российская часть сделки не выполнялась.

МИД РФ Сергей Лавров Турция
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