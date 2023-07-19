Новые температурные рекорды фиксируются в Европе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Аномальная жара продолжает доставлять неудобство жителям ряда стран южной Европы, в частности Испании и Италии, сообщают европейские СМИ.

Температура воздуха на Сицилии днем приблизилась к 47 градусам по Цельсию, самый высокий показатель был зафиксирован в Агридженто и Трапани. Службы здравоохранения острова сообщают об увеличении на 20% числа обращений граждан в больницы.

Как минимум в 20 городах Италии продолжает действовать введенный властями повышенный уровень опасности из-за жары. Речь идет, в том числе, о Риме, Флоренции и Болонье. Министр здравоохранения Италии Орацио Скилаччи призвал жителей и туристов проявлять повышенную бдительность и избегать пребывания под прямыми лучами солнца с 11:00 до 18:00. Между тем, в Риме наблюдаются перебои с подачей электроэнергии на фоне резкого роста использования кондиционеров.

Испанские метеорологические службы в среду сообщили о том, что средняя температура прибрежных вод побила рекорд для этого времени года. Так, вода в среднем прогрелась до 24,6 градуса по Цельсию, что на 2,2 градуса выше, чем средний показатель для этого времени. В некоторых частях температура воды превысила 28 градусов по Цельсию.

Сложная ситуация наблюдается в Греции и на Кипре. Греческие синоптики фиксируют пиковые показатели в 39 градусов по Цельсию на востоке страны и в 41 градус на западе. Кроме того, в Афинах к выходным ожидают 43 градуса по Цельсию. На Кипре регистрируют температуру в примерно 40 градусов по Цельсию, в пятницу и субботу ситуация, по прогнозам, ухудшится - будет еще жарче.

В Греции на фоне 40-градусной жары продолжают распространяться природные пожары. Сотни человек эвакуированы. К борьбе с огнем привлечены пожарные, прибывшие из других стран, в том числе Польши, Румынии и Словакии.

Накануне в ряде регионов на юго-востоке Франции зафиксировали температурные рекорды. В департаменте Арьеж воздух впервые за историю метеонаблюдений прогрелся до 40,6 градуса по Цельсию. Рекордная температура зафиксирована и в Ренно на Корсике - 38,3 градуса по Цельсию.

Кроме того, вода в Средиземном море в районе Ниццы прогрелась до 29,2 градуса по Цельсию, что стало самым большим показателем за всю историю наблюдений в этом регионе.

Во Всемирной метеорологической организации (ВМО) накануне предупредили, что температура выше 40 градусов по Цельсию продержится во многих регионах мира на протяжении нескольких дней.