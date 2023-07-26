В центральной части Греции возникли новые пожары

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Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Греции за последние сутки вспыхнул 61 лесной пожар, высокие риски возгорания сохраняются в ряде незатронутых огнем районов страны, сообщает издание Greek reporter.

По его данным, два новых природных пожара начались в среду днем в городах Ламия и Велестинон в центральной части Греции. Пожар в северной части Ламии начался в лесном массиве. Как только стало известно о пожаре, началась эвакуация тех жителей, чьи дома могли пострадать. На ликвидацию пожара были незамедлительно направлены два специализированных самолета.

Второе возгорание началось в небольшом городе Велестинон в области Магнисия. Там также объявлена эвакуация местных жителей. Власти отрядили 50 пожарных и 15 единиц техники на локализацию пожара. С воздуха пожарным помогают три самолета и вертолет.

Сообщается, что один из пожарных во время тушения пожара в Велестиноне получил ожоги второй степени, его госпитализировали.

Вспышки пожаров на Родосе, произошедшие накануне на юго-востоке острова, в среду приобрели серьезный масштаб, поэтому власти острова издали три новых распоряжения об эвакуации. Борьбу с пожарами на Родосе продолжают пожарные бригады, пять самолетов (два из них принадлежат Турции) и пять вертолетов.

На Корфу во вторник и среду также возникло несколько новых возгораний. Локализовать пожары на острове пытаются 112 пожарных и 36 единиц техники. В воздухе работают четыре вертолета и самолет.

Экстремально высокие риски возникновения пожаров прогнозируются на четверг в нескольких районах Аттики, Центральной Греции, Фессалии, Центральной Македонии, а также на Пелопоннесе и Ионических островах.

Всего за последние 24 часа в Греции вспыхнул 61 лесной пожар.

Ранее во вторник сообщалось, что пожарный самолет Canadair с двумя летчиками на борту разбился во время тушения лесных пожаров на юге Эвбеи.

Также во вторник появилась информация, что Евросоюз направит в Грецию пожарные самолеты, специализированные машины и сотрудников пожарных служб для локализации масштабных природных пожаров. Греческим пожарным на помощь уже пришли команды из Румынии, Болгарии и Мальты.

Пожары в Греции начались на фоне высокой температуры - в центральной части страны она достигает 45 градусов по Цельсию.

На ситуацию в Греции повлияла тепловая волна, охватившая южную Европу и Северную Африку, где экстремальная жара создала условия для возникновения и развития лесных пожаров.

Пожары в других странах

Пожары также охватили леса Корсики и департамента Приморские Альпы на юго-востоке Франции.

Итальянские пожарные на Сицилии пока не могут взять под контроль лесные пожары, бушующие с начала недели. Из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды огонь быстро распространяется и приближается к крупным городам. Сообщается о трех погибших.

Сотни пожарных также работают в охваченных огнем лесах близ хорватского Дубровника.

Кроме того, в некоторых частях Испании также по-прежнему бушуют пожары. На Канарских островах спасатели эвакуировали жителей нескольких сотен деревень. На острове Гран-Канария огонь уничтожил лесные массивы на территории в 200 га.

Огонь распространяется в лесах Турции. В районе курорта Кемер накануне пожарные провели крупную операцию по тушению пожаров.

Пожарные в Алжире и Тунисе также задействованы в тушении лесных пожаров. В Алжире огонь затронул лесные массивы в 15 вилайетах. Более 30 человек погибли.

В Тунисе, на границе с Алжиром, тоже сложилась непростая ситуация на фоне приближающейся к 50 градусам по Цельсию температуре. Помимо приграничных районов, сообщается о лесных пожарах в Бизерте, Бедже и Сильяне.